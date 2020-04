“Ingressos Solidários” estão disponíveis para compra

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas e da Fundação de Arte de Niterói – em conjunto com a sociedade civil, a partir do Conselho Municipal de Políticas Culturais – e a rede Niterói Criativa apresentam o novo projeto “Ingressos Solidários”, com a participação do público.

Trata-se de uma parceria com a Sympla – empresa que realiza as vendas online para os espaços públicos de cultura de Niterói. Com isso, os interessados podem adquirir bilhetes para espetáculos a serem assistidos no futuro, e ao mesmo tempo, ajudar os profissionais da cultura que estejam em situação de vulnerabilidade. Artistas, técnicos e prestadores de serviços em geral, que atuam nas áreas culturais, podem ser beneficiados com cestas básicas a partir do dinheiro arrecadado com a venda dos ingressos.

Esta iniciativa é uma forma de apoiar as produções teatrais, artistas e espaços culturais neste período da quarentena, emergencialmente crítico para quem atua nas áreas culturais.

Niterói dispõe de uma privilegiada rede de unidades de cultura, conhecida e frequentada pela população da cidade. Quando este momento de isolamento social passar, os teatros, os museus, as bibliotecas, os cinemas e os centros culturais estarão abertos para receberem novamente o público.

Confiança e esperança são os dois conceitos que movem esta ação. A Prefeitura de Niterói tem tomado diversas medidas no campo da cultura, como o “Arte Na Rede”, visando apoiar o setor neste período de crise, fomentando a produção artística e a criação de novos conteúdos digitais. Além disso, os equipamentos ligados à SMC | FAN estão oferecendo, durante a quarentena, programações virtiuais e, agora, vão proporcionar a venda destes ingressos solidários, que funcionam como vales a serem utilizados no futuro para shows, peças teatrais, exposições, saraus, filmes, entre outros.

Serão disponibilizados 2000 ingressos na ação e um formulário estará no site da cultura para adesão ao auxílio das cestas básicas. Mais informações e para compra dos ingressos, o público pode acessar www.culturaniteroi.com.br ou as redes sociais (facebook e instagram) da Cultura Niterói.