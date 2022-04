Ingressos do Rock in Rio começam a ser vendidos nesta terça-feira

Luiz Antonio Mello

Começa nesta terça-feira (5), às 19h, a venda de ingressos para o Rock in Rio 2022. Eles custam R$ 625 a inteira e R$ 312,50 a meia-entrada por dia de festival.

O site pra compras é este: https://rockinrio.ingresso.com/

O Rock in Rio será nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022., no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio.

A nona edição do Rock in Rio, que aconteceria em 2021, foi adiada para setembro de 2022 por causa da pandemia do novo coronavírus.

Iza

Roberto Medina homenageia 1985

O criador e presidente do Rock in Rio está eufórico com a edição deste ano, que marca a volta do que existe de mais precioso para qualquer evento: o público.

Na cabeça do cara que trouxe Frank Sinatra ao Brasil e é reconhecido com um dos maiores nomes do show business mundial, “a vida é ao vivo. As pessoas estão querendo se ver, conversar pessoalmente, compartilhar suas emoções na arena mágica do Rock in Rio. Um sonho que nasceu na primeira edição, em 1985, e a cada dois anos se aprimora, se renova”, disse.

Medina fará uma homenagem ao primeiro RiR através de alguns links, imagens e cenários, além de artistas que participaram daquela edição histórica que trouxe ao Brasil nomes como o Queen, Yes, AC/DC.

Coldplay

Para este ano estão confirmados:

2 de setembro, sexta-feira

Palco Mundo: Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura

Palco Sunset: Living Colour + Steve Vai, Bullet For My Valentine, Metal Allegiance, Black Pantera + Devotos

3 de setembro, sábado

Palco Mundo: Post Malone, Jason Derulo, Marshmello e Alok

Palco Sunset: Racionais MC’s, Criolo + Mayra Andrade, Xamã + Brô MC’s, Papatinho e L7nnon + MC Hariel e MC Carol

Palco Supernova: Teto

4 de setembro, domingo

Palco Mundo: Justin Bieber, Demi Lovato, Iza e Migos

Palco Sunset: Gilberto Gil com família, Luísa Sonza com Marina Sena, Emicida e Matuê

Palco Supernova: Lil Whind (Whindersson Nunes)

8 de setembro, quinta-feira

Palco Mundo: Guns N’ Roses, Måneskin, Offspring e CPM 22

Palco Sunset: Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat

Palco Supernova: Francisco, el Hombre

Joss Stone

9 de setembro, sexta-feira

Palco Mundo: Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial

Palco Sunset: Avril Lavigne, 1985: A homenagem

10 de setembro, sábado

Palco Mundo: Coldplay, Camila Cabello, Bastille e Djavan

Palco Sunset: CeeLo Green

11 de setembro, domingo

Gloria Groove

Palco Mundo: Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Rita Ora e Ivete Sangalo

Palco Sunset: Ludmilla, Macy Gray. homenagem a Elza Soares, Liniker + Luedji Luna

Palco Supernova: Priscilla Alcântara