Inglaterra e EUA empatam pelo grupo B da Copa do Mundo

Na tarde desta sexta-feira (25), Inglaterra e Estados Unidos empataram, em 0 a 0, no Estádio Al Bayt, pela segunda rodada do grupo B da Copa do Mundo do Catar.

Do lado americano, um mix de emoções. O lado bom foi ter pontuado contra a melhor seleção do grupo, mas, ao mesmo tempo, um sentimento que pela atuação, poderiam ter saído vitoriosos.

O resultado embola o grupo, e mantém todas as seleções com chances de classificação. A Inglaterra segue na liderança com 4 pontos, e logo atrás, se classificando, vem o Irã, com 3 pontos. Em terceiro lugar, ficam os Estados Unidos, com 2 pontos, e na lanterna, está País de Gales, com apenas um ponto.