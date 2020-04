Informes sobre coronavírus junto ao Disque Denúncia seguem crescendo

Os informes sobre possíveis casos de coronavírus seguem aumentando junto ao Disque Denúncia. A totalização dos informes para o telefone 2253-1177, na última segunda-feira (6), por exemplo, foi de 359 denúncias, o que correspondeu a quase 67% de todos os informes encaminhados ao órgão (537 denúncias).

O total de denúncias sobre Coronavírus desde o dia 13/03, quando o Disque Denúncia recebeu a primeira informação sobre a Covid-19, foi de 5007. Na comparação, com o último dia 2, por exemplo, na ocasião o órgão recebeu 308 denúncias, de um total de 482 denúncias, cerca de 63% da totalização dos informes.

Secretaria de Vitimados

A Secretaria de Estado de Vitimados (SEVIT) recebeu mais de 300 pedidos para atendimento psicológico no primeiro dia de auxílio aos idosos e demais grupos de risco que estão em isolamento social pelo coronavírus. Os principais pedidos de ajuda foram de pessoas que sofrem de problemas respiratórios, algumas em decorrência do cigarro, e pais de crianças com autismo e outras necessidades especiais. Outras queixas retratadas estão ligadas às questões emocionais, como ansiedade, solidão e angústia.

A partir da seleção, seguindo o critério de atendimento, os casos são direcionados para os profissionais da SEVIT e psicólogos voluntários que se cadastraram no programa de voluntariado da Secretaria de Estado de Saúde. As consultas são realizadas remotamente, seja por telefone ou via internet. Vale lembrar que a Secretaria de Vitimados já vem oferecendo auxílio psicológico às famílias das pessoas que morreram por causa do novo coronavírus. Quem desejar atendimento deverá entrar em contato pelo Whatsapp (21-99408-3287), pelo e-mail atendimento@sevit.rj.gov.br, ou pelas redes sociais da secretaria (@sevitrj).