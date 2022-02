Influenciador Casimiro recusa proposta da TV Globo

Nome do momento na internet, o influenciador digital e jornalista esportivo, Casimiro Miguel, disse não para uma proposta da emissora carioca, segundo a coluna do Léo Dias, do site Metrópoles. Atualmente, “Cazé” é apresentador da TNT Sports e realiza transmissões ao vivo com duração de horas na plataforma de streaming Twitch.TV, onde já chegou a bater mais de 600 mil espectadores simultâneos.

Recentemente, o jornalista encerrou um vínculo de três anos com o SBT Rio, onde apresentava um programa diário de esporte. A proposta da TV Globo, porém, chegou um mês antes, de acordo com a coluna. Inclusive, trechos das reações do apresentador sobre o Big Brother Brasil 2022 foram exibidos na edição do programa. O entendimento de Casimiro, no entanto, foi de manter a autonomia que tem para criar seus próprios conteúdos na web.

Os últimos eventos das transmissões ao vivo destacam isso: o influencer, que é fã declarado de Neymar, recebeu o astro da Seleção Brasileira em umas das lives, e exibiu a esteia internacional do documentário do atleta do PSG. O evento foi responsável por recordes de visualizações de toda Twitch, e rendeu a Casimiro 1,9 milhões de seguidores. Em outra plataforma, no Youtube, o jornalista registrou 600 milhões de visualizações no canal de cortes.

Além disso, o streamer fechou contrato com a Livemode, empresa especializada em transmissões de futebol, e Cazé está transmitindo o campeonato estadual. Vascaíno “doente”, o apresentador mostrou a estreia do Flamengo contra a Portuguesa, que marcou o segundo maior público, com mais de 300 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. O objetivo dele é conseguir transmitir a Copa do Mundo do Catar, em novembro, em seu canal na Twitch.