Inflação fecha 2021 em 10,06%, o maior salto em seis anos

O IBGE informou nesta terça-feira (11) que a inflação fechou o ano de 2021 em 10,06%. É a maior alta em seis anos, quando chegou a 10,67% em 2015, na era Dilma.

Apesar do arrefecimento no fim do ano, a inflação oficial do país encerrou 2021 bem acima da meta estabelecida pelo Banco Central (3,75%) que contava com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja de 2,25% a 5,25%.

O resultado veio acima do esperado. A expectativa dos especialistas ouvidos pela Reuters era que a inflação encerrasse o ano em 9,97%. Já o último Boletim Focus, divulgado na segunda-feira pelo Banco Central e que reúne expectativas de analistas de mercado, mostrou que o mercado reduziu a expectativa para a inflação de 2021, de 10,01% para 9,99%.

Para 2022, a projeção do Focus é que a inflação encerre o ano em 5,03%, acima do teto da meta.

Foto: Agência Brasil.