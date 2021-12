Inflação chega a 10,74% em 12 meses e supera a era Dilma

A inflação acumula alta de 10,74% nos últimos 12 meses, superando o patamar de janeiro de 2016, quando chegou a 10,71%, pico do índice atingido no governo de Dilma Rousseff, que mergulhou na profunda impopularidade. O índice subiu 0,95% na passagem de outubro para novembro, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira.

No governo Jair Bolsonaro a inflação atingiu o maior patamar desde novembro de 2003, quando chegou a 11,02% em 12 meses. A expectativa média do mercado, segundo a Reuters, era de 1,08% na variação mensal e 10,88% na variação anual.

O índice, puxado pelo aumento nos preços dos combustíveis, tem alta acumulada de 9,26% no ano, bem distante do teto da meta estipulada pelo Banco Central para 2021. O BC tem como meta de inflação 3,75% em 2021, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual (p.p) para cima ou para baixo, ou seja de 2,25% a 5,25%.

A gasolina teve, mais uma vez, o maior impacto individual sobre o índice, com alta de 7,38% em novembro. Houve forte aumento também nos preços do etanol (10,53%), do óleo diesel (7,48%) e do gás natural veicular (4,30%).

Com o resultado de novembro, a gasolina acumula, em 12 meses, alta de 50,78%, o etanol de 69,40% e o diesel, 49,56%.

Os preços dos automóveis novos e usados também pesaram na inflação do mês. Já as passagens aéreas recuaram 6,12% em novembro, após as fortes altas de 28,19% em setembro e 33,86% em outubro.A energia elétrica também voltou a pesar no índice, com avanço de 1,24% em novembro.Além da bandeira tarifária da Escassez Hídrica, que acrescenta R$ 14,20 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos, em vigor desde setembro, houve reajustes nas tarifas em Goiânia, Brasília e São Paulo, segundo o IBGE.

Ilustração: Sinergia SP