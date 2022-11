Infectologistas já recomendam a volta do uso de máscaras

É flagrante a alta de casos de Covid-19, em todo o Brasil. Preocupada com esse aumento, a SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia) divulgou, na sexta-feira (11), um documento, com uma série de recomendações, a serem seguidas, imediatamente, pela população, para que consigamos debelar o vírus.



Em nota, a SBI destaca que o crescimento – que chama a atenção – decorre da alta circulação da subvariante Ômicron BQ.1; além de outras variantes. A entidade frisa que, “comparado ao mês anterior”, há, de fato, uma preocupação, em pelo menos quatro estados da federação, com “uma tendência de curva em aceleração importante de casos novos de infecção pelo SARS-COV-2”, ressalta a Sociedade.



Neste sentido, recomenda-se, novamente, que as pessoas utilizem máscaras e adotem o distanciamento social.



Outra dica é se evitar aglomerações, principalmente a população mais vulnerável: idosos e imunossuprimidos.



De acordo com a SBI, é importante, também, incrementar as taxas de vacinação contra a Covid-19; especialmente as doses de reforço, que ainda se encontram num baixo nível de abrangência populacional.



Alerta-se, ainda, ser fundamental garantir doses de imunizantes a crianças de 5 e 6 anos de idade, independentemente de possíveis comorbidades.



Vacinas bivalentes de segunda geração



Atualmente em análise pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitaria), é essencial, segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, que as vacinas bivalentes de segunda geração da Covid -19 sejam rapidamente aprovadas e disponibilizadas nas redes pública e privada de saúde do país.



Alertando que a “medida ainda não se concretizou, após mais de seis meses de licença, para esses fármacos no Brasil”, o grupo recomenda, também, que as medicações já aprovadas pela Anvisa, úteis para tratar e prevenir a SARS-COV-2, sejam disponibilizadas à população.