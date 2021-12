INEA garante que algas causaram cor escura em praias da região

Quem frequentou as praias nos últimos dias, percebeu uma coloração diferenciada. Com a água mais escura, muitos banhistas têm evitado frequentar as praias que passaram a ter manchas marrons ou vermelhas em diversos pontos.

Segundo o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), o fenômeno é ocasionado pela floração de algas que pertencem à classe Dinoflagelados, alterando a coloração da água. Esse é um fenômeno natural que ocorre quando as algas encontram condições ambientais adequadas para sua proliferação, as algas não são tóxicas para os seres humanos. O Inea realiza a coleta para análise da balneabilidade duas vezes por semana e hoje no final do dia o relatório estará pronto, te encaminho quando estiver fechado.

Ainda de acordo com o Inea, as praias em boas condições para um mergulho são Flechas, Icaraí (menos em frente às Ruas Otávio Carneiro e Mariz e Barros), Charitas (com exceção do trecho em frente ano nº 355 da Avenida Quintino Bocaiuva e do lado direito do Clube Naval de Charitas), Jurujuba (exceto na saída da Alameda Marechal Pessoa Leal com a Avenida Carlos Ermelindo Martins), Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.