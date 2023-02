Inea combate turismo predatório em Lumiar e região

“Anda, vem jantar; vem comer, vem beber, farrear, até chegar Lumiar”. Terra que serviu de inspiração para uma música imortalizada na voz de Beto Guedes, Lumiar, distrito de Nova Friburgo, na Região Serrana, é um destino que, para muitos, destaca-se pelo turismo ambiental. Para lá foi liberada, em janeiro, uma emenda parlamentar – no valor de R$ 1 milhão – a fim de se construir um pronto-socorro, reivindicação antiga dos moradores do denominado 5º distrito.

Apesar de não haver equipamentos de saúde no local, a medida também vem causando preocupação entre os moradores. O motivo são as construções em beira de rios e em Áreas de Proteção Ambiental (APA), na região – que é também conhecida como Macaé de Cima.

O Inea (Instituto Estadual do Ambiente) esclarece, em nota, que realiza regularmente fiscalizações na APA Estadual de Macaé de Cima:

“O objetivo é reprimir construções irregulares, adotando medidas previstas em lei como notificações, autuações e embargos de obras”.



Ainda de acordo com o órgão, a APA Estadual de Macaé de Cima é uma unidade de conservação de uso sustentável, que visa “a conservação da natureza, com a utilização sustentável de seus recursos naturais”.

Histórico

As denúncias de construções irregulares em áreas protegidas da região não são uma novidade. Em 2021, três casas foram erguidas na rua que contorna a encosta do Morro da Cruz, em Nova Friburgo. À ocasião, os denunciantes afirmavam que não houve inspeção alguma no local para investigar se os empreendimentos estavam devidamente regularizados: as obras avançaram floresta adentro e havia suspeitas de desmatamento de árvores nativas de Mata Atlântica.

Em 2010, uma casa, ilegalmente construída, foi demolida, em Lumiar, por ter sido praticamente construída dentro do Rio Macaé. À época, fiscais da Secretaria de Estado do Ambiente e Militares do Batalhão Florestal utilizaram uma retroescavadeira e quatro caminhões para realizar a operação.

Questionada sobre o gabarito oficial da região, a prefeitura de Nova Friburgo disse, em nota, que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável possui em sua estrutura administrativa a Subsecretaria de Fiscalização de Edificações e do Meio Ambiente, que tem como atribuição exercer o controle ambiental e urbanístico, “em todo o território municipal”. De acordo com a administração, atua-se pela fiscalização de construções irregulares, infrações à legislação ambiental, a exemplo de supressão de vegetação, ocupação em área de preservação permanente – APP, e movimentação de terra, sem as devidas licenças ambientais:



“Em que pese a carência de fiscais, têm sido realizadas vistorias periódicas na localidade, ao menos uma vez por semana, buscando o atendimento de denúncias, a constatação e atuação das irregularidades, além do monitoramento da área. Ainda na estrutura administrativa municipal, é importante mencionar a atuação da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, por meio da Guarda Ambiental Municipal, que também tem realizado rondas, prioritariamente, preventivas na região”.

A Prefeitura destaca ainda que a região está inserida na Unidade de Conservação Estadual APA Macaé de Cima, com sede estabelecida no distrito de Lumiar, sendo administrada pelo órgão ambiental estadual. Dessa forma, a fiscalização é intensificada na localidade por ser exercida de forma cooperativa entre os entes municipal e estadual: “Por fim, quanto aos parâmetros urbanísticos construtivos, entre eles, o gabarito, deve-se observar, precipuamente, o zoneamento que está previsto na Lei Complementar Municipal 131/2019, que dispõe sobre o macrozoneamento ambiental e o zoneamento de Nova Friburgo, delimita os parâmetros urbanísticos para construção civil e dá outras providências, além da legislação federal, estadual e municipal sobre o tema”.