INEA autoriza obras para construção de resort em Maricá, diz empreiteira

As obras do resort Maraey, na Restinga de Maricá, devem dar passos importantes nos próximos meses. A empresa responsável pelo empreendimento informou que recebeu licença de instalação, que permite que sejam feitas diversas obras fundamentais para a construção do Complexo Turístico-Residencial Maraey Rio de Janeiro.

De acordo com a empresa IDB Brasil S.S., o Instituto Estadual do Ambiente concedeu a licença de instalação, com validade até 24 de outubro de 2027. Dessa forma, ficam autorizadas obras da rede viária e desenho urbano; rede externa de pavimentos e calçadas; rede externa de drenagem; rede externa de abastecimento de água portável; rede externa de coleta e tratamento de esgoto.

Além das obras de saneamento, também poderão ser efetuadas outras intervenções. Entre elas estão a instalação de rede externa de energia elétrica; rede externa de alumbrado público; rede externa de telecomunicações; rede externa de gás; rede de irrigação e sinalizações em geral. Sendo assim, segundo a empresa, também está autorizada a instalação dos canteiros de obra para a construção do empreendimento.

Em nota, o Inea informou que, “para a emissão das licenças ambientais, em especial da licença de instalação, o Inea analisa os projetos interventivos de engenharia, bem como as medidas propostas para a conservação do meio ambiente e, partindo dessa premissa, o projeto Maraey foi analisado à luz da legislação ambiental”.

Além disso, o órgão esclarece que “o requerimento da empresa do IDB Brasil S.A., limitou-se a executar obras de sistema viário e desenho urbano (exclusivamente), sendo necessário requerer a abertura de licenciamento para outras intervenções até a implantação plena do empreendimento, que vem ocorrendo em fases”.

Além disso, o INEA pontua que “a primeira fase do empreendimento não contempla a entrega de qualquer autorização para supressão da vegetação ou manejo da fauna silvestre. Para isso, em mais um procedimento, o empreendedor deverá requerer, por ato administrativo específico, as devidas autorização que passarão pela análise técnica dos especialistas do Inea, que concluirá ou não pelas aprovações das autorizações solicitadas”.

Briga Judicial

A construção do resort tem estado no epicentro de diversas disputas judiciais. Em abril, a obra foi interrompida após o Superior Tribunal de Justiça determinar a suspensão dos atos de licenciamento, loteamento, construção ou instalação de empreendimentos no interior e no entorno da Área de Preservação Ambiental (APA) da Restinga de Maricá.

De acordo com a empreiteira, o Maraey é desenhado para ocupar apenas parte da área permitida pela legislação ambiental e resguarda a restinga do município com a criação da segunda maior Reserva de Patrimônio Natural de restinga do Estado do Rio, com 437 hectares; que, junto a outros 249 hectares de área preservada e recuperada de vegetação nativa, somam uma área de proteção ambiental equivalente a 81% do total da área do projeto.

Geração de empregos

Com o investimento estimado em R$ 11 bilhões, o projeto do resort na Restinga de Maricá pretende gerar 30 mil empregos. Estão previstos quatro hotéis de padrão cinco estrelas e condomínios residenciais. Além do complexo hoteleiro, com mais de dois mil quartos, o empreendimento também prevê a construção de um centro de pesquisa ambiental e de uma universidade internacional de formação e capacitação de profissionais na área do turismo.