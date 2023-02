Sinaval acredita que país pode recuperar cerca de 30 mil empregos no Estado do Rio em quatro antos

Para Segio Bacci a expectativa é a melhor possível diante das sinalizações do presidente

Por Saulo Andrade

Em duas ocasiões – uma, na posse do novo presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e outra, com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o governador do estado, Cláudio Castro –, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu que o governo federal pretende retomar o setor naval, recuperando, também, a indústria de óleo e gás, através de investimentos da Petrobras e financiamento do BNDES.

Ressaltando o papel do Banco, na indução do desenvolvimento nacional, o mandatário destacou a ideia de voltar a construir navios nos estaleiros do estado do Rio de Janeiro.

Para o vice-presidente executivo do Sinaval (Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore), Sergio Bacci, em relação às sinalizações do presidente da República, “a expectativa é a melhor possível”. Na avaliação dele, já se esperava uma decisão como essa de Lula:

“Foi no governo Lula que a indústria naval foi retomada e atingiu 82 mil empregos indiretos no Brasil, como um todo. Se a gente considerar só o Rio de Janeiro, aqui tivemos 30 mil empregos diretos. Esse anúncio nos deixa muito felizes”.

Programas

O representante do Sinaval avalia que há dois programas que foram exitosos, nas administrações de Lula: o de Renovação da Frota de Apoio Marítimo da Petrobras construiu – segundo Sergio Bacci – 250 embarcações, em todo o Brasil.

O Programa de Expansão da Frota da Transpetro construiu 26 navios de longo curso e cabotagem no país. “Só não foi adiante porque outros governos resolveram cancelá-lo. Mas, enquanto programa, foi muito exitoso. Construiu 26 navios, que hoje compõem a frota da Transpetro”, disse Bacci.

Segundo o sindicalista, se o país retomar aqueles dois projetos, “vários estaleiros, não só do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, terão obras para retomar esse trabalho”.

Empregos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou o programa de incentivo ao setor naval em 2003. Após 10 anos, o país obteve 82 mil empregos. Para Bacci, provavelmente, em quatro anos, o Brasil pode conseguir chegar a cerca de 40 mil empregos, caso o governo retome os programas que foram tocados antes. Mas ele alerta, entretanto, que a retomada da indústria naval depende de um projeto de longo prazo, com uma demanda constante:

“Não adianta encomendar 10 embarcações e, depois, mais nada. É preciso ter embarcações sendo construídas o tempo inteiro, para se manter o emprego. A Marinha também tem navios que precisa construir, os navios patrulha. Precisamos colocar essas demandas na rua, para a gente poder começar a recontratar e requalificar trabalhadores que estão há sete anos fora do mercado. Com obras, em torno de quatro a cinco anos, poderemos ter 40 mil empregos”.