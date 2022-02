Índio projeta temporada com arbitragem mais confiante no Campeonato Carioca

O Instrutor de Arbitragem da FFERJ, Luis Antônio Silva Santos, o Índio, projetou uma temporada mais confiante e segura para os árbitros do Campeonato Carioca. Após um ano difícil para os árbitros brasileiros em 2021, os cariocas passaram por uma preparação intensa visando o Estadual 2022.

“Temos que resgatar a autoridade e tomada de decisão dos árbitros, pois o VAR fez com que muitos árbitros se acomodassem. Mas não podemos nunca esquecer que, dentro de campo, quem manda é o árbitro central da partida. Esse foi o principal recado em nossa pré-temporada”, destacou Índio.

Com muitas passagens polêmicas na arbitragem brasileira, por ser um árbitro disciplinador e prezar pela educação dos jogadores para com a arbitragem e entre os próprios atletas, Índio ocupa a posição de instrutor da Federação de Futebol do Rio de Janeiro desde 2020 e recentemente apitou o jogo beneficente entre os amigos do Romário e os amigos do Ricardo Rocha no Caio Martins, em Niterói.