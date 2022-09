Indignado, governo do Suriname vai processar a Netflix por causa da série “Narcos Santos”

Luiz Antonio Mello

A série “Narcos Santos” é inusitada porque conta uma história real que teria acontecido e um país desconhecido, tratando de algo que não costuma frequentar as páginas policiais: coreanos traficando cocaína.

A série diz, também, que pelo menos a metade da população do Suriname está envolvida com o tráfico de drogas, o governo é totalmente corrupto e os golpes de estado são frequentes como o por do sol.

O governo do pequeno país sul americano subiu pelas paredes.

Assista ao trailer:

Criada por Yoon Jong-bin (“O Imperdoável”) e estrelada por Ha Jung-woo (“A Criada”), “Narco-Santos” conta a história de um empresário de classe média da Coreia do Sul que, com dificuldades para manter a família, descore que os pescadores do Suriname desprezam a raia, peixe que faz parte do cardápio diário do sul coreanos.

Com um amigo, ele resolve viajar para o país tropical para negociar raias e exportar em grandes quantidades para a Coreia e outros países que apreciam a iguaria. Só que…você verá na série que o zigue zague na história é de arrepiar. Com direito, inclusive, a uma violenta troca de tiros com o exército brasileiro na Amazônia. Brasil e Suriname dividem a fronteira de 500 quilômetros.

A trama é boa, a única falha grave é a presença do humor tolo e débil.

A série é livremente baseada em eventos reais, que aconteceram no início dos anos 2000. Porém, o governo do país afirma que a Netflix foi longe demais ao retratar o país como um paraíso de traficantes.

Além disso, o Suriname aponta que elementos da história que destacam “crimes e atividades transfronteiras” estão desatualizados e ignoraram os esforços do povo do Suriname para mudar aquela realidade ali retratada.

“O Suriname não tem mais a imagem que surge na série ou não participa mais desse tipo de prática”, disse o ministro das Relações Exteriores do país, Albert Ramdin, em comunicado divulgado num site do governo.

Ramdin também falou que a série “está criando uma percepção negativa”, uma vez que “o mundo inteiro vê essas coisas, então isso não é bom”.

No entanto, a série deixa bem claro que a trabalha acontece nos anos 2008, 2009 e 2010, ou seja, há mais de dez anos atrás.

De acordo com a agência internacional Reuters, o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul ainda não recebeu uma declaração formal do Suriname. Mas a embaixada sul-coreana na Venezuela, que também supervisiona as relações com o Suriname, postou um comunicado na terça-feira (13/9) alertando os moradores sul-coreanos na região a serem extremamente cuidadosos com sua segurança.

“Assumimos que os residentes sul-coreanos no Suriname devem estar muito preocupados devido à exibição do drama ‘Narco-Santos’. Sua segurança é nossa maior preocupação e, portanto, a embaixada fará o possível para garantir sua segurança”, afirmou comunicado.