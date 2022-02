Índices de violência em janeiro registram queda em Maricá

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), Maricá apresentou redução recorde nos principais índices de criminalidade em janeiro deste ano. O destaque foi a queda dos roubos de veículos, que registraram diminuição de 50% em comparação ao mesmo período de 2021. O levantamento aponta ainda redução de 40% em roubos de rua e 33% na taxa de letalidade violenta – que engloba homicídio doloso, lesão seguida de morte, latrocínio e morte pela polícia.

Melhor janeiro da série histórica

Segundo dados do sistema de metas utilizado pela Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (Seop), o mês de janeiro de 2022 é o melhor de toda a série histórica unindo-se os indicadores referentes à letalidade e roubos, com redução expressiva nos números apurados pelo ISP em janeiro de 2021.

O subsecretário de Ordem Pública, João Felipe Damasceno, ressalta o reflexo da atuação ativa da Seop na diminuição dos índices de violência em Maricá, com ações integradas a outros órgãos de segurança pública.

“Inteligência e integração são as mais eficazes ferramentas dos órgãos de segurança pública no combate à criminalidade e é sob essa perspectiva que a Seop vem trabalhando no município de Maricá. Ações integradas vêm reduzindo os índices de criminalidade na cidade, alcançando marcas históricas”, afirmou.

Atuação contínua nas ruas contribui na queda nos índices

A previsão é que os números permaneçam em queda na cidade com a aquisição de novas viaturas que irão ampliar ações integradas da Seop, Guarda Municipal (GM) e de policiais do Proeis – Programa Estadual de Integração na Segurança.

Foto: Divulgação Prefeitura de Maricá