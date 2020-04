Índices de roubos a pedestres em Niterói tem redução de quase 55%

Nos mais recentes números divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), referentes ao mês de março, Niterói apresentou uma importante queda nos índice de roubos a transeuntes, da ordem de quase 55% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em março de 2019 a cidade registrou 347 ocorrências do tipo nas DPs do município e esse ano, a estatística caiu mais da metade, ou seja, 159 casos. No primeiro trimestre a redução se repetiu, com queda de 40,8% entre janeiro e março. No ano passado foram registradas 966 ocorrências e no mesmo período desse ano, 572. O sistema de monitoramento através do CISP (Centro Integrado de Segurança Pública) tem sido de grande importância para compor a vigilância na cidade.

O número de homicídios dolosos (com intenção de matar) também apresentou queda representativa no mês de março, com redução de 17 no ano passado para 5 no mesmo período de 2020. No primeiro trimestre a queda foi de apenas dois casos, 23 em 2019 para 21 nesse ano.

