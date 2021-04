Índices de ocupação dos leitos em Niterói seguem altos

Mesmo após os dias de isolamento social na cidade de Niterói juntamente ao “superferiado” do recesso sanitário, o índice de ocupação dos leitos destinados a Covid-19 em Niterói seguem praticamente os mesmos. A informação foi confirmada durante uma live nas redes sociais da prefeitura de Niterói pelo secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, na noite de hoje (5).

De acordo com Oliveira, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria destinados a Covid segue na casa dos 80%, enquanto a ocupação dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) continuam na casa dos 90%. Isso ocorre por conta de Niterói estar inserida na segunda maior região metropolitana do país, com uma grande circulação de pessoas entre cidades da região que não adotaram medidas restritivas.

“O momento é gravíssimo e ele inspira não só preocupação, mas inspira em nós, gestores públicos, decisões corretas baseadas na ciência e, principalmente, na hora certa. Niterói não é uma ilha, a gente está na segunda maior região metropolitana do país e é importante que a população compreenda isso”, afirmou relembrando a importância da continuação das medidas de isolamento para estes números caiam.

Ele rebateu algumas fakenews de que a prefeitura estaria “escondendo” vacinas, quando na verdade há um esforço enorme na aceleração da vacinação da população e isso se mostra nos números de vacinados na cidade. “Enquanto no Brasil tem cerca de 7,9% da população vacinada, o estado do Rio de Janeiro tem uma média de 9,2% da população. Em Niterói, temos pouco mais de 15% da população vacinada. Isso mostra o compromisso da prefeitura com o esforço nessa vacinação”, complementou.

Ainda sobre a aceleração da vacinação, o prefeito Axel Grael (PDT) falou que o novo calendário de imunização será publicizado nos próximos dias. Anteriormente, a prefeitura havia divulgado um calendário com a previsão de vacinação de toda a população com 60 anos ou mais até o dia 1º de maio. Porém, com o anúncio do calendário único de Niterói, Maricá, Rio de Janeiro e Itaguaí, a partir do dia 26 abril, foi afirmado que a população com 60 anos mais seria vacinada até o dia 24 de abril. Contudo, o novo escalonamento das idades não foi divulgado até o momento.

“Vamos divulgar essas datas nos próximos dias. Além disso, Niterói entrou em um consórcio para adquirir a vacina Sputnik V que serão trazidas da Rússia para Niterói para que a gente avance ainda mais o processo de vacinação na nossa cidade. Estamos fazendo tudo o que a gente pode e vamos continuar trabalhando intensamente para que as coisas funcionam da melhor forma”, afirmou.