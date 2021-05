Aneel aciona bandeira vermelha 2 para o mês de junho

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou na noite de sexta-feira (28) que a bandeira vermelha, no patamar 2, será acionada no mês de junho. Isso representa um custo de R$ A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,06243 para cada quilowatt-hora kWh consumido, fazendo com que as contas de luz fiquem mais caras.

Segundo nota da Aneel, o mês de maio foi o primeiro da estação seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional (SIN) e registrou “condições hidrológicas desfavoráveis”. Na sexta-feira, o Sistema Nacional de Meteorologia emitiu um alerta conjunto de emergência hídrica para a área da Bacia do Paraná, que abrange os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.

O mês de junho vai começar com os principais reservatórios do SIN em níveis mais baixos do que o ideal para esta época do ano, o que tende a significar redução da geração de energia por hidrelétricas e o aumento da geração por termelétricas, o que encarece o custo da produção.

“Essa conjuntura pressiona os custos relacionados ao risco hidrológico (GSF) e o preço da energia no mercado de curto de prazo (PLD), levando à necessidade de acionamento do patamar 2 da Bandeira Vermelha. O PLD e o GSF são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada”, informou a nota.

ÍNDICES ALTOS DE MORTES NO RIO NITERÓI E SÃO GONÇALO

O inimigo invisível está circulando livremente num trabalho fatídico favorecido pela facilidade de circulação das pessoas, confiantes na ampliação da aplicação de vacinas e indiferentes ao crescente de número de mortes e desinformadas de que até pessoas que já receberam a segunda dose, há meses ou ao fato de que o controle da pandemia só terá efeito a longo prazo.

A situação é grave a ponto do prefeito de Niterói, Axel Grael, ter previsto a necessidade de estaremos correndo o risco de endurecimento das medidas preventivas. Revelou que a cidade etá classificada na faixa de risco entre 9,5, bem perto do índice determinante do retorno à faixa amarela, mais restritiva.

Niterói, com 1.750 mortos, está situada na 32ª colocação no placar das cidades com mais óbitos, entre as 5.570 do país.

A vizinha São Gonçalo, com o dobro da população, está no desconfortável 32º lugar, resultado de mais de 2.300 vidas perdidas.

Na avaliação de perdas humanas para cada grupo de 100 mil pessoas os índices são altos: a mega- populosa Rio de Janeiro contabiliza 386 perdas nesta equação. Niterói está próxima, com 339 e São Gonçalo tem o índice de 204, um indicador menor, porém muito alto.

Vacinado, morreu

São muitos os casos de pessoas que se sentiram livres da Covid por terem sido beneficiadas com a segunda dose, mas não escaparam da morte.

O compositor Nelson Sargento, por exemplo, confiou na segunda dose recebida há três meses.

Deixou a advertência para aqueles que festejam a segunda dose.

O relaxamento só deve ocorrer após a vacinação atingir pelo menos a 40% da população regional, o que só deverá ser atingido dentro de quatro meses, após a perigosa estação do inverno.

A máscara e o isolamento serão mantidos por longo tempo.

Muita liberdade

A rua Ator Paulo Gustavo (antiga Coronel Moreira César), como as demais do bairro de Icaraí, está em plena atividade, a ponto de ter voltado aos tempos de dificuldades para se encontrar uma vaga de estacionamento.

Não se pode alegar que a movimentação deve-se à procura por bares ou em decorrência de festas de muita movimentação.

A rua com o nome de uma vítima fatal da Covid conta apenas com lojas, escritórios (ou consultórios) e conjuntos residenciais.

‘FERIADÃO’

Como o feriado religioso ocorre numa quinta-feira, a sexta-feira será “enforcada”, pelo menos nas repartições públicas beneficiadas por ato considerando facultativo o “ponto” para os servidores.

O objetivo é diminuir a circulação das ruas, mas vai provocar um aumento do tráfego no sentido do interior.

No dia do Corpo de Cristo não ocorrerão celebrações religiosas me torno dos tradicionais “tapetes de sal”, produzidos por comunidades católicas.

Vigiando a polícia

As autoridades estaduais anunciaram a implantação de câmera de vídeo nas viaturas policiais para acompanhar e documentar as ações dos agentes em serviço.

Proposta neste sentido já havia sido apresentada há 10 anos pelo coronel Pedro Josaphá, que havia comandado o 12º Batalhão de PM e mantinha uma empresa privada de segurança, a SEG.

ITBI sem isenção

Os bancos, incorporadoras e construtoras que assumem imóveis dados em garantia por financiados que não puderam quitar suas dívidas, agora terão de pagar o Imposto de Transmissão de Bens Imobiliário (ITBI).

O fim da isenção para este grupo de beneficiários decorre de ato do prefeito Axel Grael, de Niterói, que vinha perdendo mais R$ 1,5 milhão de receita.

Não era justo o poder econômico ser imune de tributação para se certificarem da posse dos imóveis dos inadimplentes.