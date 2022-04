Índice de reclamação sobre transporte aéreo aumentou 94% em 2022

O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou que aumentou 94% o número de reclamações sobre transporte aéreo no primeiro trimestre desse ano no comparativo com o mesmo período de 2021. Foram 43.605 reclamações em 2022 contra 22.458 registros ano passado.

Os problemas mais ressaltados foram atrasos e dificuldades de reembolso, com 35.590 registros em 2022, que lidera o ranking. Em segundo lugar ficou cancelamento de voo com 4.592 reclamações e oferta não cumprida ou serviço não fornecido completando o terceiro lugar.

Para reverter o cenário negativo, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) emitiu uma orientação aos Procons de todo o país. O documento pede a verificação de denúncias de descumprimento de cláusulas pelas empresas.

A pasta ainda divulgou que o índice de solução das reclamações em 2022 é de 70,88% e o tempo de resposta tem sido, em média, de 6 dias.