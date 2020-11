Indicador sobe e afasta Niterói do amarelo 1

O conjunto de indicadores que mostra o grau de flexibilização da cidade no combate à Covid-19 aumentou para 6,88, em Niterói. Depois de algumas semanas oscilando em torno de 5, a cidade agora está no sinal amarelo 2, que é de alerta máximo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde o aumento do indicador já era esperado e se deve a um leve crescimento no número de pacientes internados.

“O município está no platô 6 e 7, em um momento de flexibilização de várias atividades e abertura de vários novos segmentos, o que é considerado um bom nível e mostra que a epidemia está sob controle e fortemente monitorada. O município mantém ocupação de leitos em torno de 30%. Esse aumento também reflete a sensibilidade do painel, já que dois pacientes a mais internados na UTI, por exemplo, podem provocar uma mudança significativa. O que é importante, pois é possível perceber as mudanças e fazer as análises, não somente percentuais, mas também de valores brutos”, diz a nota da secretaria.

O prefeito Rodrigo Neves garantiu, durante uma live, que os testes para a vacina Coronavac, feitos em profissionais da saúde de Niterói, graças a parceria da prefeitura com o Instituto Butantan e a Fiocruz, estão promissores com relação à imunização e ao baixo efeito colateral.

“Acredito que no primeiro semestre do ano que vem a gente tenha a campanha de vacinação, mas temos que perseverar e ter disciplina nos cuidados de preservação”, disse.