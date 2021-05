Indicador síntese da Covid-19 em Niterói segue alto e próximo do nível laranja

O índice que sintetiza os números da Covid-19 em Niterói vem se mantendo estável, mas num patamar muito elevado. A informação foi dada pelo prefeito de Niterói, Axel Grael, após a conclusão da reunião do gabinete de crise, realizada no fim da tarde de ontem, em tom de alerta.

“Pelo critério que a gente adota, se o indicador síntese passar de 10, a gente sobe par ao nível laranja. A gente está oscilando entre 9 e 9,5. Isso faz com que a gente fique alerta porque é muito importante ter a percepção que nós ainda estamos num momento crítico da Covid. Agora, com um agravante a mais, a chegada de uma nova variante, que veio da Índia e que pode ser bem mais agressiva”.

O grande esforço de vacinação feito no município também foi lembrado pelo prefeito. Ele ressaltou o fato de que mais de 40% da população de Niterói já foi imunizada com, pelo menos, a primeira dose. “Se compararmos Niterói com o restante do país e o estado do Rio de Janeiro, a média é de 20%, mostrando que nós estamos avançando dentro do possível, com a quantidade de vacinas que a gente recebe, e o nosso objetivo é imunizar a população o mais rápido possível”.