Mais empregos neste 2022

O Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp), segundo as análises, cresceu 1,5 ponto de agosto para setembro deste ano. O índice é calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e tem por objetivo antecipar os principais movimentos do mercado de trabalho no Brasil, com base em dados extraídos das Sondagens Empresariais e do Consumidor.

O Iaemp, revelou que esta ano atingiu 83,8 pontos, o maior nível desde outubro do ano passado com 87,1 pontos. Essa pesquisa da Sondagem do Setor de Serviços abrange, em grandes linhas, todos os setores de serviços excluindo governo, atividades continuadas de ensino e saúde, setor financeiro e comércio.

De acordo com a FGV, o acumulo de alta chegou a 8,8 pontos nos últimos seis meses. Em setembro, quatro dos sete componentes desse indicador tiveram alta, com destaque para tendência dos negócios da indústria e serviços.