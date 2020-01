Indicação de Axel Grael como candidato do prefeito Rodrigo Neves repercute no meio político

Candidatos ao páreo eleitos pelo próprio prefeito comentaram a escolha do nome decidido pelo prefeito Rodrigo Neves (PDT) a concorrer a sua sucessão nas eleições municipais deste ano. O deputado estadual Waldeck Carneiro (PT), na manhã de domingo postou nas redes sociais comentário sobre a decisão do prefeito Rodrigo Neves.

“Axel candidato à sucessão de RN, em nome do projeto que governa Niterói, com êxito, há 8 anos. De perfil progressista, democrático, bom gestor e comprometido com o desenvolvimento econômico combinado com agendas sociais e ambientais. Com o valoroso Bagueira de vice, essa é a nossa chapa!”, comentou.

Para falar sobre a nova chapa o deputado federal (PDT-RJ), Chico D’Angelo (PDT) ressaltou o contexto de que em 1977, se mudou de Campos dos Goytacazes para Niterói e passou por diversas gestões em Niterói, de antiga capital, a município exemplo no Estado no Rio de Janeiro e disse que nos últimos sete anos, sob a liderança moderna e eficiente do prefeito Rodrigo Neves e de sua equipe, Niterói se reinventou.

“A escolha do sucessor de um governo bem avaliado sempre é difícil e complexa. Sendo assim, avaliando todo o histórico deste governo e sabendo que nossa unidade é o melhor para a cidade, me coloco ao lado de Axel Grael e Paulo Bagueira. Axel tem uma trajetória que me permite apoiá-lo e ter certeza de que Niterói terá um governo de continuidade do que já foi construído até aqui e promoção de novos avanços”, declarou.

Sobre as especulações sobre uma possível saída do secretário de Governo Comte Bittencourt do grupo e possível candidatura com Jorge Roberto da Silveira, Chico disse a permanência de Comte neste projeto é o símbolo de uma aliança.

“Rompe uma disputa maniqueísta que nos tem levado a derrotas em nosso país. O campo democrático perdeu em 2018 e não temos o direito de repetir erros recentes”, disse D’Angelo.

Ele disse que o desafio será exatamente o de manter este grupo e sua diversidade de trajetórias políticas e administrativas é, neste momento, a tarefa mais importante.

“Todos construímos este governo em nosso município e, juntos, vamos chegar à vitória em outubro. Sem vetos e com paixão por nossa cidade, faremos de Axel Grael o novo prefeito de Niterói.”, concluiu o deputado.

O candidato do Psol, o deputado estadual Flávio Serafini, também se posicionou sobre a decisão e disse que neste momento difícil a esquerda de Niterói precisa de mais. “Mais um adversário à Prefeitura se define. Axel Grael ex-secretário de Cabral e Garotinho, com Bagueira de vice, expoente da velha política na cidade”, disse o psolista.

OS OUTROS PRÉ CANDIDATOS

Para a eleição deste ano, já existem outros pré-candidatos, como Felipe Peixoto (PSD), Flávio Serafini (Psol), Bruno Lessa (PSDB), Juliana Benício (NOVO), Carlos Jordy (Aliança), Gustavo Schimidt ( PSL) e Adroaldo Peixoto (sem partido). Procurado, Comte Bittencourt não se manifestou até o momento. Já a secretária municipal de Fazenda, Giovanna Victer, está de férias por 15 dias e, segundo os assessores, ela está incomunicável.