Independência: Estradas recebem intenso fluxo de veículos

Desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (3), o fluxo de carros nas rodovias do Rio de Janeiro se intensificou, devido ao feriadão da Independência do Brasil. Para garantir a segurança e o andamento do trânsito, forças policiais e concessionárias das estradas anunciaram realização de operações especiais, que serão mantidas até a próxima terça-feira (7), quando os viajantes começarão a tomar o caminho de volta.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a Operação Independência 2021 no Rio de Janeiro. Durante os feriados, historicamente há um aumento relevante do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais, fatores que contribuem para o aumento da violência no trânsito, podendo provocar elevação na quantidade de acidentes graves, feridos e mortos. A operação, que segue até terça, irá priorizar ações voltadas à segurança viária, prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito e à garantia da mobilidade nas rodovias do país.

Será dada atenção especial as ações de combate a embriaguez ao volante, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples e o controle do excesso de velocidade. O uso do cinto de segurança, do capacete, dos dispositivos de retenção para crianças e do uso de telefone celular, além de fiscalizações específicas de motocicletas e condições de conservação dos veículos, também estão entre os focos das equipes da PRF.

A PRF também intensificará sua atuação no combate ao crime, em especial realizando abordagens focadas nas informações do serviço de inteligência e a utilização de ferramentas de comunicação, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação.

PRF anunciou reforço no patrulhamento – Foto: Arquivo

BR-101 espera 430 mil veículos

De acordo com a concessionária Arteris Fluminense, que administra a Rodovia BR-101, que liga a Região Metropolitana ao Norte e Região dos Lagos, cerca de 110 profissionais se revezarão no atendimento médico, mecânico e no Centro de Controle Operacional, unidade responsável pelo monitoramento da rodovia e acionamento dos recursos. Conforme as condições de trânsito e o clima na rodovia serão atualizadas 24 horas pelo perfil do Twitter @Arteris_AFL. O telefone gratuito para pedido atendimento na rodovia e tirar dúvidas é o 0800 282 0101.

A expectativa é que cerca de 433 mil veículos passem pela rodovia nesse período. O aumento no fluxo deve ocorrer a partir das 16h do dia 3 de setembro, quando a rodovia deve receber 98 mil veículos, com maior concentração no segmento de 60 milhas entre as cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá e Rio Bonito. Sábado, previsão de tráfego de 92 mil veículos, com movimentação intensa nas primeiras horas da manhã. O pico está previsto para terça-feira, com previsão de 114 mil veículos, a partir de 14h.

Via Lagos também espera pico na terça

Com a retomada das atividades turísticas na Costa do Sol, o feriado da Independência promete atrair muitas pessoas para as cidades da região, aumentando o tráfego na Via Lagos (RJ-124). A expectativa da concessionária é que 168 mil veículos passem pela rodovia, entre sexta e a próxima quarta-feira (8). Os dias de maior fluxo na ida para a Costa do Sol serão sexta-feira e sábado, quando são esperados 29 mil veículos por dia. Na volta, 38 mil pessoas são aguardadas na terça.

A concessionária CCR também iniciou, nesta sexta-feira, a Operação da Independência, um esquema especial com as equipes de SOS Usuário Médico, Mecânico e de Arrecadação da Concessionária reforçadas e atuando 24 horas com as devidas medidas de higienização. Painéis luminosos ao longo da rodovia e o site da empresa divulgam mensagens de conscientização e orientações de prevenção ao coronavírus.