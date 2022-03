Incorporação da Uezo pela UERJ é aprovada

A incorporação da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) foi aprovada, em discussão única, por 49 votos a 9 na Sessão realizada na tarde desta terça-feira (15).

Apresentada pelo Governo do Estado, a pauta mobilizou alunos, professores e moradores da Zona Oeste, que se dividiram sobre o destino do então centro universitário. As galerias ficaram lotadas com manifestantes favoráveis e contrários à incorporação.

A votação aconteceu depois de muito debate entre os deputados: os parlamentares favoráveis justificaram que, hoje, a Uezo tem uma estrutura física e de pessoal muito precária, além de uma frágil política de assistência estudantil; enquanto os contrários apontaram que, na prática, isso poderia extinguir a Uezo e diminuir o acesso de alunos da Zona Oeste aos cursos superiores, com o possível aumento das notas de corte para ingresso na instituição, como hoje acontece com a Uerj.

O presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT), afirmou que foi convencido a apoiar a medida pela reitora da Uezo, Luanda de Moraes. “Essa fusão representa a conclusão de um projeto de implantação de uma universidade pública na Zona Oeste e significa um tratamento mais igualitário para a população local”, defendeu a reitora.

“Poucas vezes vi um debate em que os dois lados estão certos”, comentou o presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT), que se absteve da votação. “Eu não teria condições de votar pelo fim de uma universidade, mas reconheço que a Uezo não tem estrutura administrativa, conta com poucos profissionais e alunos. Não há vencedores e nem vencidos. Há duas propostas diferentes para a Uezo”, disse Ceciliano, que cobrou da Uerj uma política de inserção de alunos de baixa renda.

A Uezo foi criada em 2009 e ocupando salas de um colégio público em Campo Grande, tem atualmente cerca de dois mil alunos, matriculados em 10 cursos de graduação e três de pós-graduação. O corpo docente é formado por 103 profissionais, além de 25 técnicos em laboratório, mas não conta com pessoal administrativo efetivo.

Com a medida, a Uerj deverá manter, pelo menos, o mesmo número de cursos de graduação e pós oferecidos pela Uezo atualmente, sem redução do número de vagas e bolsas estudantis. O orçamento da Uezo de 2022, que totaliza R$ 65 milhões, também será transferido à Uerj – para garantir o pagamento dos servidores.

Universidades comemoram

O reitor da Uerj, Ricardo Lodi, comentou que a medida vai igualar o corpo docente e discente das instituições, incluindo o regime de trabalho e a concessão de benefícios como auxílio-transporte. “Com a publicação da lei, tudo aquilo que os alunos, técnicos e docentes da Uerj têm os da Uezo também terão. O mais importante é que a tradição extensionista da Uerj vai se destinar à Zona Oeste, com muita atividade, pré-vestibular social, esporte e cultura para a população”, comentou.

Esses benefícios para a própria Zona Oeste são mais um acerto da incorporação, como destaca a atual reitora da Uezo, Luanda de Moraes. “Setenta por cento dos nossos estudantes são da Zona Oeste e da Baixada Fluminense. Essa região não tinha uma universidade, mas um centro universitário que, com muita dificuldade, conseguia entregar o ensino superior público com qualidade limitada, porque nos falta estrutura administrativa, de pessoal e de espaço”, disse.

Com a medida, a Uerj deverá aprovar, em até um ano, um Plano de Desenvolvimento Institucional com vigência de dez anos para a expansão do ensino superior na Zona Oeste, assim como o desenvolvimento de ações nas áreas de ensino de graduação e de pós-graduação, de pesquisa e de extensão.