InCor recebe R$ 30 milhões para desenvolver vacina em spray

O aporte permitirá que a pesquisa avance para a fase de produção de doses para os testes clínicos em humanos

O InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) recebeu R$ 30 milhões, aprovado pelo Ministério da Saúde para seguir no desenvolvimento de uma vacina em formato de spray nasal para o combate à covid-19. O aporte permitirá que a pesquisa avance para a fase de produção de doses para os testes clínicos em humanos.



“A liberação desse recurso significa um impulso muito grande no desenvolvimento dessa vacina nacional. Vamos agora avançar com o projeto e para os testes clínicos em voluntários”, afirma Prof. Dr. Jorge Kalil, diretor do Laboratório de Imunologia do InCor e professor titular de Imunologia Clínica e Alergia da FMUSP.



Neste momento, o InCor está em tratativas com fabricantes internacionais para a produção de doses do imunizante seguindo normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e escala industrial. Com o fechamento desse acordo, será feito pedido de autorização na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para dar início às fases 1 e 2 dos testes clínicos em humanos – que irão analisar a segurança, a resposta imune e o esquema vacinal (dose) mais adequado.



O desenvolvimento brasileiro, feito pelo InCor, de uma vacina em formato de spray nasal é inédito no mundo não apenas pela sua forma de administração pelas narinas, mas também pelos componentes derivados do vírus que ele utiliza para a imunização e pelo veículo que os transporta (nanopartículas).

“As pesquisas experimentais realizadas até agora mostram que os animais imunizados apresentam altos níveis de anticorpos IgA e IgG e também uma resposta celular protetora. Neste momento da pandemia e conforme a população brasileira se vacinou de forma expressiva contra a covid-19, a proposta desta vacina é ser um imunizante de reforço capaz de barrar a infecção e disseminação do vírus pelas vias áreas”, explica Prof. Dr. Jorge Kalil.



O imunizante desenvolvido pelo Laboratório de Imunologia do InCor conta com a parceria da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e das seguintes unidades da USP (Universidade de São Paulo): FM (Faculdade de Medicina), Instituto de Ciências Biomédica (ICB) e FCF (Faculdade de Ciências Farmacêuticas).