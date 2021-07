Incentivo a adoção de animais é tema de vídeo na rodoviária de Niterói

A mensagem é clara: Adoção é um Ato de Amor! O vídeo de 15 segundos feito através da parceria entre a Secretaria de Estado de Agricultura e o Terminal Rodoviário Presidente João Goulart, em Niterói, tem o objetivo de levar ao público a mensagem de incentivo a adoção de animais abandonados que são recolhidos por protetores independentes e ONGs.

A iniciativa, que partiu do Secretário Estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz, responsável pelas políticas públicas de proteção e bem estar animal, logo ganhou a adesão e parceria do Diretor de marketing do Terminal Rodoviário, Luiz Redinger. As imagens serão exibidas simultaneamente, em diversas horas do dia, em 34 monitores e serão vistas pelas cerca de 600mil pessoas que circulam diariamente no local.

O guia turístico, Daniel Silva, de 34 anos, morador de Niterói, passa pelo Terminal Rodoviário Presidente João Goulart todos os dias para trabalhar e também voltar do trabalho. Ele aprovou a iniciativa. “Esse tipo de divulgação, é um ato de amor aos animais, e quanto maior a divulgação e locais forem usados, menos animais teremos em situação de vulnerabilidade pela cidade. Assim você ajuda espalhar empatia, amor, carinho, zelo e afeto. Justamente quem vai para uma rodoviária na correria do dia a dia, se deparar com essas imagens, é de extrema valia”, pontuou.