Um incêndio chamou a atenção de quem passava pelo vão central da Ponte Rio-Niterói, no início da tarde de hoje.

O fogo – já controlado – partiu de um caminhão, na pista sentido Niterói.



Segundo nota da Ponte SA, no momento, as faixas – que haviam sido interditadas para o reboque do veículo – já foram liberadas. Não há vítimas.

