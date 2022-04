Incêndio faz estúdio do Faustão na Band ser evacuado às pressas

A equipe de Faustão na Band foi surpreendida na tarde desta quinta-feira (7) com um incêndio no estúdio em que a atração é gravada na sede da emissora, em São Paulo. As informações preliminares apontam que um curto-circuito no sistema elétrico, provocado por uma soldagem, fez com uma cortina utilizada no cenário da atração pegasse fogo. O time de brigadistas da emissora foi rapidamente acionado e, segundo apurou o TV Pop, as chamas foram rapidamente debeladas. Ninguém ficou ferido.

No momento do incêndio, o programa de Fausto Silva ainda não havia iniciado suas gravações. A equipe da atração estava fazendo testes de luz e de som, quando acabaram surpreendidos pela cortina pegando fogo. Os trabalhos foram interrompidos imediatamente, e o estúdio foi evacuado. Parte do cenário foi danificada e ainda não há uma data prevista para a retomada do expediente habitual do formato — leia o posicionamento do canal no final deste texto.

Fausto Silva deixou a Globo no fim de 2021, após 32 anos no comando do Domingão do Faustão (1989-2021). Ele estreou na Band em 17 de janeiro com um programa diário, o Faustão na Band, que vai ao ar das 20h30 às 22h30. O comunicador divide a apresentação da atração com Anne Lottermann, ex-apresentadora do tempo da Globo, e João Guilherme Silva, seu filho mais velho que estreou na televisão neste ano.

Nota

Em nota a Rede Bandeirantes de Televisão disse que “na tarde desta quinta-feira (7), durante uma manutenção no estúdio do programa Faustão na Band, um ponto de faísca gerado por uma solda causou um princípio de incêndio em uma das cortinas. A Brigada agiu prontamente e controlou a situação sem que ninguém ficasse ferido. Não havia gravação agendada para hoje.”