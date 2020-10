Incêndio em prédio em Santa Rosa

Na madrugada dessa terça-feira (13) um incêndio em um prédio em construção movimentou a Rua Doutor Sardinha, em Santa Rosa. Militares do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), de Niterói, estiveram no local para conter as chamas e tiveram que contar com apoio dos quartéis de Charitas e do Colubandê, em São Gonçalo. Ninguém ficou ferido e a Defesa Civil Municipal foi acionada para averiguar a construção e possíveis danos na estrutura da edificação.

De acordo com informações dos militares os bombeiros foram acionados às 2h20min e as chamas foram controladas às 9h10min. Mas a equipe de reportagem esteve na frente do empreendimento por volta das 12h e ainda tinham pequenos focos de fogo e fumaça.

O prédio, na altura do número 180, está em construção e foram queimados os letreiros de divulgação além de papéis, mas o estande do apartamento decorado não foi atingido pelo fogo. “Eu ouvi muita sirene de madrugada mas não cheguei a levantar para ver o que aconteceu. Fiquei um pouco assustada mas de manhã foi o assunto do prédio. Todo mundo comentou sobre o incêndio e disseram que o fogo foi assustador”, contou a professora Sheyla Martins, moradora da Rua Doutor Sardinha.

Os militares informaram que não tiveram vítimas.

Em apuração…