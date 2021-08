Incêndio em Niterói: fogo atinge antigo shopping Rio Decor

Um incêndio atinge e destrói parte do galpão onde funcionava o shopping Rio Decor, na manhã desta quinta-feira (26), no Centro de Niterói. Boa parte da fachada do antigo estabelecimento ficou destruída. Não houve registro de feridos.

De acordo com informações preliminares, o fogo começou por volta das 9h30min. Equipes do Batalhão de Niterói rapidamente chegaram ao local e controlaram o fogo. Ainda assim, cerca de uma hora após o incêndio, ainda havia muita fumaça no local.

Aulas de moto escola, que acontecem no campo de provas ao lado do galpão, precisarm ser interrompidas brevemente para a ação dos bombeiros, mas não foram afetadas e continuaram acontecendo normalmente após o fogo ser extinto. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

É importante ressaltar que o prédio está abandonado há alguns anos. Ultimamente, o local tem servido como ponto de abrigo para moradores de rua e usuários de drogas. Por ser um edifício privado, o governo municipal encontra dificuldades para tomar medidas em relação ao local.