Homem morre em incêndio em loja de armas no centro de Niterói

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um incêndio na loja de armas Nit Army, situada na Rua Visconde de Sepetiba 682, no Centro, nesta segunda (28/09) por volta das 16h. A vítima, Alexandre Calvet, de 53 anos, era funcionário da loja, e não resistiu aos ferimentos, falecendo a caminho do Hospital de Saracuruna, que é referência em queimados na Região Metropolitana.

De acordo com informações dos investigadores da 76ª DP (Centro), as chamas se originaram de um curto-circuito no ar-condicionado da sobreloja. Segundo o advogado da loja, Marcelo Aidar, os outros quatro feridos eram clientes da loja e foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.

A rua ficou interditada por 40 minutos no trecho entre as ruas São João e Marechal Deodoro para facilitar o trabalho dos socorristas, sendo liberada pouco antes das 17h. A Defesa Civil informou que não houve danos à estrutura, mas interditou o imóvel. A perícia chegou às 19h20.