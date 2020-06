Incêndio em apartamento no Fonseca deixa um ferido

Bombeiros do Quartel de Niterói foram chamados, na madrugada dessa sexta-feira (05), para a Alameda São Boaventura, no Fonseca, onde controlaram um incêndio num apartamento situado no 1º andar de um prédio. Uma pessoa foi socorrida e atendida no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no mesmo bairro.

O incêndio teria começado por volta das 03 horas da manhã e segundo informações, uma família com crianças, que residem no 2º andar do mesmo prédio foi resgatada, sem ferimentos pelos bombeiros por causa da grande quantidade de fumaça no local.

Houve pânico entre os moradores. O proprietário do apartamento do 1º andar também foi resgatado e um outro homem foi socorrido para o Heal. As causas do incêndio, que foi controlado, ainda estão sendo apuradas.

“Começou por volta das 03 horas da manhã. Como eu moro no último andar, por causa da fumaça eu procurei me abrigar num quarto com minha família, mas não foi necessário que eu deixasse o imóvel. O Corpo de Bombeiros conseguiu apagar o fogo”, afirmou um morador do mesmo prédio, identificado como Anselmo.