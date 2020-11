Vídeo: Incêndio em apartamento de Icaraí

Raquel Morais

Um incêndio em um apartamento da Rua Pereira da Silva, em Icaraí, chamou atenção de quem passava pelo local. As chamas e fumaça escamparam pela janela de um apartamento do 12º andar do edifício número 65. Um cadeirante foi retirado as pressas pelos bombeiros.

Moradores do entorno do prédio acionaram o Corpo de Bombeiros às 8h45min desse sábado (07) e os militares do 3º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) de Niterói ainda estão no local.

Segundo informações dos bombeiros o fogo já foi controlado e ainda não tem informação se o homem retirado do imóvel teve que ser levado ao hospital.

Em apuração…