Incêndio é controlado em apartamento no Ingá

Bombeiros do Quartel de Niterói e agentes da Guarda Municipal ajudaram a combater, na tarde de sábado, um princípio de incêndio que ocorreu num dos apartamentos, situado no 10º andar de um prédio, situado na Rua Tiradentes, no bairro do Ingá.

Moradores chegaram ser evacuados do local, e o trânsito teve de ser controlado na região. Dois cães também foram resgatados. De acordo com os agentes da GM que chegaram inicialmente no local da ocorrência, eles foram chamados por um morador da região, que percebeu a grande quantidade de fumaça proveniente do 10º andar do prédio.

“Entramos no local e localizamos um morador do 10º andar, onde avistamos as chamas. Ajudamos a evacuar o local para a chegada do Corpo de Bombeiros e ajudamos os moradores a descerem do prédio”. Também, de acordo com os relatos um dos apartamentos tinha um sofá e parte do teto em chamas. O zelador do edifício também ajudou a combater o fogo.

A Guarda Municipal também ajudou a resgatar dois cães, de nomes Lucas e Elvis, que estavam num dos apartamentos do 10º andar até a chegada do dono, A porta foi arrombada e os animais retirados do local ilesos. O Corpo de Bombeiros apagou as chamas e na ocorrência não houve feridos.