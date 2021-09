Incêndio de grandes proporções atinge creche com 35 crianças

A Creche Municipal Pescador Albano Rosa foi atingida por um incêndio de grandes proporções, nessa sexta-feira (10). No entanto, por conta da pronta atuação de funcionários e professores, nenhuma criança ou membro da equipe ficou ferifo. O fogo pôde ser visto por motoristas que passavam pela Linha Vermelha.

Segundo informações, professores e pais, ao longo dos últimos meses, vêm alertando sobre a manutenção precária da instituição de ensino, gerida pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado às 13h50min para controlar o fogo na escola, que fica no Complexo da Maré, Zona Norte da Capital.

Ainda segundo os Bombeiros, o fogo foi controlado apenas uma hora depois do acionamento, às 14h58, por conta da intensidade das chamas. A Secertaria Municipal de Educação confirmou que, no momento do incêndio, havia 35 crianças abrigadas nas dependências da creche. Todas sairam ilesas.

Ainda de acordo com o órgão, as crianças da creche Pescador Albano Rosa serão transferidas para unidades próximas enquanto o local é recuperado do incêndio. Segundo a secretaria, a causa do fogo será verificada pelo Corpo de Bombeiros.

A secretaria também informou que a Coordenadoria Regional de Educação está acompanhando todos os procedimentos e disponível para prestar o atendimento necessário aos profissionais de educação, alunos, pais e responsáveis.