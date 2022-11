Incêndio atinge vegetação da Praia do Peró, em Cabo Frio

Um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde de ontem (10) a vegetação na rua que leva à Praia do Peró acessada pela Estrada do Guriri, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio.

Moradores da região, no trecho do Condomínio dos Pássaros, informaram que o fogo começou por volta das 17h de ontem e rapidamente se espalhou pela mata.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Cabo Frio com a ajuda de agentes do batalhão de Armação dos Búzios, cidade vizinha, tentam controlar as chamas.

A TRIBUNA entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e foi informado que três caminhões estavam sendo usados no combate nesta quinta, e, na sexta, o trabalho segue nesta com a ajuda de aeronaves. Não houve vítimas. Veja o vídeo.