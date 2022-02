Incêndio atinge prédio da prefeitura do Rio

Um incêndio atingiu o oitavo andar da sede da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro na Avenida Presidente Vargas, no bairro Cidade Nova no início da tarde desta quarta-feira (16). Os funcionários foram retirados do prédio e aguardavam para obter mais informações. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e se dirigiram ao local. Não há informações de feridos. O fogo foi controlado pela Brigada de incêndio da prefeitura.

Segundo funcionários, estava acontecendo um reparo no elevador com uso de material de solda, o que teria causado o incêndio. Ainda segundo os funcionários, logo após o início todos os andares foram evacuados.

A Elevator- Manutenção e Conservação de Elevadores Ltda, empresa responsável pela manutenção do ar condicionado informou que não realizou nenhum tipo de serviço que envolva solda nos elevadores, assim como como a origem do incêndio não teve nada a ver com os elevadores.