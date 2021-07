Incêndio atinge morro na Zona Norte de Niterói

Um incêndio atinge a vegetação no Morro do Juca Branco, localizado no bairro do Fonseca, Região Norte de Niterói, na noite deste sábado (3). O fogo pode ser visto a quilômetros de distância e forma uma “trilha” em meio às arvores.

Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio ou de eventuais vítimas e imóveis atingidos. A reportagem de A TRIBUNA entrou em contato com a assessoria de imprensa do Corpo dos Bombeiros, que informou não ter havido, até as 18h57min, acionamento para a ocorrência.

Chamas podem ser vistas a quilômetros de distância – Foto: A Tribuna

Desde o dia 25 de junho, a Defesa Civil de Niterói. alterou o índice de risco de fogo em vegetação para médio. O órgão orienta à população para que evite atear fogo em lixo a fim de preservar as áreas verdes do município.