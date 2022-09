Incêndio atinge lojas no Terminal João Goulart

Na tarde desta sexta-feira (9), um incêndio atingiu a lanchonete Rei do Mate e a Casa do Biscoito, que ficam dentro do Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro de Niterói.

De acordo com Eliana Pereira Campos, de 62 anos, proprietária desde 2019 do quiosque Bibi Biscoito, o incêndio começou sem explicação.

“Por volta das 16h, começou a sair uma fumaça muito forte que intoxicou quem estava passando no terminal. As pessoas saíram correndo, funcionários da Casa do Biscoito desesperados e o fogo se alastrou muito rápido. Foi um pânico”, revelou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h06 e ao chegar ao local isolou a entrada principal e a lateral, fazendo com que os usuários das linhas de ônibus embarcassem por trás do terminal.

A TRIBUNA tentou falar com a gerência das lojas que foram afetadas pelo incêndio, mas não quiseram se pronunciar.

O Corpo de Bombeiros informou que uma perícia vai dizer as verdadeiras causas do incêndio. Ninguém ficou ferido. Veja vídeo: