Um incêndio atinge neste momento a lanchonete Rei do Mate, que fica dentro do Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro de Niterói.

Os Bombeiros estão no local e conseguiram controlar o fogo. Uma grande nuvem de fumaça se formou e pôde ser vista de vários pontos do Centro e chamou a atenção de quem passa pelo local.

Ainda não há informações sobre as causas ou se alguém ficou ferido.

*Em apuração