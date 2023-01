Incêndio atinge loja em Nova Iguaçu

Um incêndio acontece neste momento na loja Shopping Nou, Shopping Vida, no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, próximo à estação da Supervia.

O estabelecimento vende desde produtos de beleza até roupas e se localiza na Avenida Marechal Floriano Peixoto, em Nova Iguaçu.



A proximidade da loja com outros prédios preocupa quanto aos obstáculos para combater o incêndio. Trata-se de um prédio grande e com muito material inflamável. O Corpo de Bombeiros estão no local. Ainda não há informações sobre feridos.

O fogo começou na Avenida Marechal Floriano Peixoto e atingiu a galeria comercial conhecida como Shopping Nou. O estabelecimento abria às 9h e, até o momento, não havia confirmação se funcionários já tinham chegado. Não há informações sobre feridos.



A fumaça preta pôde ser vista de diversos pontos do município. Quem estava no local relatou barulhos de explosões e quedas. Há informações preliminares de que o prédio corre risco de desabamento. A rua foi interditada para o trabalho dos bombeiros.



De acordo com bombeiros, os militares de Nova Iguaçu, que atuam no combate às chamas, precisaram de reforços dos quartéis de Nilópolis e de Belford Roxo. Por volta de 10h30, eles acionaram mais quartéis, são eles: Duque de Caxias, Irajá, Grajaú e Campinho. Às 10h40, sete quartéis atuavam no local.





