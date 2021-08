Incêndio atinge área de mata no Barreto

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata no Barreto, na Zona Norte de Niterói. Segundo relatos de moradores, o fogo acontece próximo ao Morro dos Holofotes. É possível ver as chamas e a fumaça em diferentes pontos do bairro. Moradores do Fonseca também relataram que conseguiam visualizar o fogo.

A reportagem tentou contato com o Corpo de Bombeiros para saber se houve feridos, mas não houve retorno. Integrantes da corporação estão no local trabalhando no controle das chamas.