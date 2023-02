Incêndio atinge 7 Grill em Icaraí

Equipes dos quartéis do Corpo de Bombeiros de Niterói e Itaipu foram acionadas. A rua Gavião Peixoto ficou interditada para que os militares pudessem combater as chamas.

Segundo um funcionário do restaurante, que preferiu não se identificar, o fogo começou no frigorífico onde fica o gerador do Sete Grill e também atingiu o estoque.

Ainda segundo o funcionário, o estabelecimento tinha acabado de renovar tudo e por isso teve um grande prejuízo.

No momento do incêndio, cerca de 100 pessoas estavam no local. Houve pânico e correria.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o foco começou por volta das 22h e foi controlado cerca de 1h30 depois. Vídeos e fotos das chamas começaram a circular rapidamente pelas sociais.



No fim da noite desta quinta-feira (9), o restaurante emitiu um comunicado informando que lamentava o que aconteceu e que todos estavam bem. Por sorte, ninguém ficou ferido.

