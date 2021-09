Inca convoca população para abastecer estoques de sangue

A população foi convocada pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca) para doar sangue no sábado (4) e na segunda-feira (6). O instituto alertou sobre a baixa nos estoques de sangue e demonstrou preocupação por conta do feriado do Dia da Independência, na terça-feira (7), já que os tratamentos oncológicos não podem parar e muitos pacientes dependem da doação de sangue.

A Instituição ressalta que doar sangue é seguro e pessoas que já tiveram covid-19, com sintomas leves, também podem fazer a doação. Mas, elas precisam aguardar pelo menos 30 dias após o fim dos sintomas. Já as que tiveram contato direto com casos suspeitos ou confirmados de covid-19, devem aguardar 14 dias após o último dia de contato.

Para quem se vacinou recentemente, também há tempo mínimo de espera. No caso da CoronaVac é preciso esperar 48 horas. Já para as vacinas da AstraZeneca, Pfizer e Janssen, o tempo mínimo é de sete dias. Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos, que pesem mais de 50 quilos e estejam em boas condições de saúde. É necessário apresentar documento com foto. Menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis.

Não é necessário estar em jejum, mas é importante evitar alimentos gordurosos três horas antes da doação. Pessoas com febre, gripe ou resfriado não podem doar, temporariamente, assim como grávidas e mulheres no pós-parto. O Banco de Sangue fica na Praça Cruz Vermelha, nº 23, 2º andar, no Centro do Rio. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 14h30, e aos sábados, das 8h às 12h. Outras informações podem ser consultadas nos telefones: (21) 3207-1021 e (21) 3207-1580.