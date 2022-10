Inaugurada hoje ponte aérea Jacarepaguá – São Paulo

A Azul estreou, nesta segunda-feira (31), as suas operações entre os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e o aeroporto de Jacarepaguá, localizado na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.

Com a inauguração, o Rio passa a ter voos regulares da Azul nos aeroportos de Santos Dumont e Galeão, na capital Fluminense, além das cidades de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Macaé. Ao todo, a Azul ofertará 14 voos entre os dois aeroportos ao longo do dia, sendo sete em cada sentido – conforme malha detalhada abaixo.

De acordo com o diretor de Relações Institucionais da Azul, Fábio Campos, esta é uma ótima opção para economia de tempo e que facilita o acesso entre a região central de São Paulo e a Barra da Tijuca. “Voos como esses trazem mais desenvolvimento econômico e social para o estado, além de gerar mais empregos”, comentou Flávio Costa.

As passagens para as novas bases da Azul poderão ser adquiridas no site www.voeazul.com.br , nos canais oficiais da companhia e nas agências de viagens parceiras.