Impunidade e revolta

Um menino de apenas 45 dias de vida morreu, na noite do último sábado (24), véspera de Natal, num acidente de carro na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói. A Polícia Civil confirmou que o suspeito de causar a batida consumiu álcool, mas ele vai responder em liberdade. O pai do bebê demonstrou revolta com a medida.

De acordo com Vinícius Pelegrino, pai do pequeno Davi, ele estava acompanhado do filho – que estava na cadeirinha – e da esposa enquanto trafegavam em baixa velocidade pela via, loco após saírem de uma loja. De repente, um automóvel da marca Ford, conduzido por Lucas Azeredo, colidiu com a traseira do veículo da família.

Na sequência do relato, o pai afirma que seu carro foi lançado contra uma parede e que perdeu a consciência por um breve momento. Ao recuperar os sentidos, ele disse ter visto sua esposa segurando o bebê, que apresentava dificuldades para respirar. Um médico, que mora num condomínio perto do local do acidente, prestou os primeiros socorros.

Vinícius demonstrou indignação por suspeito ter sido solto – Foto: Vítor d’Avila

“Tenho flash da hora que eu saí, mas quando olhei para trás minha esposa estava com meu filho, com respiração ofegante. A gente entrou em outro carro para seguir para o hospital. Tinham cinco ocupantes no carro que teria causado o acidente. Ele (motorista) confessou ao cabo e ao perito, foi colocado em laudo. De repente faltou ele beber na delegacia. Estou muito indignado”, frisou.

O profissional de saúde ajudou a socorrer a criança à Unidade Municipal de Atendimento Mário Monteiro, que fica na região. O bebê em seguida foi transferido ao Hospital Getulinho, no Fonseca, mas não resistiu. A mãe da criança teve ferimentos na cabeça, recebeu 20 pontos e foi liberada. Vinícius ainda denunciou que Lucas teria uma condenação por outro acidente de trânsito com vítima fatal, ocorrido no Largo da Batalha, também em Niterói.

“Ele já matou outra pessoa em acidente de trânsito. Já tem uma (acusação por) Lei Maria da Penha e agora tem mais uma morte. Minha esposa não morreu, mas está com 20 pontos na cabeça. Nós estamos com um trauma que não vamos digerir. A gente não sabe se nosso Natal voltará a ser o mesmo. O Davi era um sonho de todos”, disse.

Traseira do carro da família ficou destruída – Foto: Reprodução/Internet

O pai da vítima alega que o motorista do carro que teria causado o acidente disse a um policial militar, que atendeu à ocorrência, ter bebido sete canecas de chope. Vinícius ainda relatou que o pai de Lucas esteve no local após o acidente e o perguntou se tinha bebido. Por fim, ele faz um questionamento sobre a tolerância das leis brasileiras para crimes do tipo.

“Ele saiu me encarando, o pai dele perguntou se eu tinha bebido. Eu tinha acabado de sair do estacionamento, não tinha andado 30 metros. O Davi estava no bebê conforto com minha esposa ao lado dele. As poucas vezes que ele andou de carro foi no bebê conforto. Como que não prende? E agora, como vai achar? Não tomaram meu depoimento. A lei vale para que? Esta é a pergunta”, questionou.

Suspeito vai responder em liberdade

O caso foi registrado na 81ª DP (Itaipu). O condutor do automóvel foi ouvido e realizou exame de alcoolemia. De acordo com a distrital, o resultado constatou que ele havia ingerido bebida alcoólica, porém sem perda de capacidades psicomotoras. A distrital, no entanto, não confirmou as demais acusações feitas pela família.

A Polícia Civil ainda afirmou que, de acordo com a legislação vigente, o autor vai responder em liberdade por homicídio culposo na condução de veículo automotor e por lesão corporal culposa. Os agentes vão ouvir os pais da criança e realizar outras diligências para esclarecer os fatos. A investigação está em andamento a fim de determinar a responsabilidade criminal do condutor.

Bebê tinha apenas um mês de idade – Foto: Reprodução/Internet

Já a Polícia Militar confirmou que, no sábado, policiais militares do 12º BPM (Niterói) foram verificar ocorrência na Estrada Francisco da Cruz, no bairro Itaipu, no município de Niterói. No local, a equipe policial foi informada que houve um acidente de trânsito envolvendo dois carros e as vítimas (uma mulher e um bebê que estavam em um dos carros) já haviam sido socorridas para unidades de saúde da região. Os condutores dos veículos foram encaminhados para a 81ª DP.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Lucas Azeredo.