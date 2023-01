Imprudência causou morte de artista, diz delegado

O acidente que vitimou fatalmente a artista plástica Amanda Assis de Freitas, a Cabocla, de 25 anos, foi causado por imprudência do motorista. A informação é do delegado Lauro Rangel, titular da 81ª DP (Itaipu), responsável pela investigação do crime.

De acordo com Rangel, o motorista do veículo, que fugiu do local após o acidente, já foi identificado. O delegado afirmou que “falta aparar algumas arestas” para finalizar a identificação, sem revelar se pedirá a prisão do condutor.

“Está bem adiantado. Já temos a autoria e só estamos aparando algumas arestas. Vai se resolver logo. Foi um caso lamentável, fruto de imprudência”, disse o delegado. Uma terceira ocupante sobreviveu ao acidente, apenas com ferimentos leves.

A Polícia Civil informou ainda que a vítima sobrevivente prestará depoimento, os agentes estão em busca de imagens de câmeras instaladas na região e aguardam os laudos periciais. O motorista foi identificado e diligências estão em andamento para localizá-lo, ouvi-lo e esclarecer todos os fatos.

Veículo do tipo UTV capotou – Foto: Reprodução/Internet

Tragédia

Além de Amanda e do motorista, estava no carro Laiz Britto Cavalcanti, de 24 anos. Ela já recebeu alta do Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, para onde foi socorrida após o acidente.

O motorista do carro, que é considerado suspeito de ter provocado o acidente, está sendo procurado. O nome dele é Paulo Cesar Bocanera Santos Junior. Policiais da 81ª DP procuram o acusado.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Itaipu foram acionadas as 6h30 da manhã para a Avenida Beira Mar e ao chegarem ao local, a jovem já estava morta.

O caso foi registrado na delegacia de Itaipu, e a perícia já foi realizada. O veículo já foi apreendido para que as investigações continuem em andamento e o suspeito, que conduzia o veículo, seja localizado.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do motorista. O espaço permanece aberto, caso haja o interesse em se manifestar.

Detran

O veículo envolvido no acidente é um UTV (utilitário multitarefas), uma espécie de quadriciclo. O Detran-RJ informou que, de acordo com o artigo 143 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), é necessária a carteira nacional de habilitação (CNH) categoria “B”, para conduzir um quadriciclo.

Para circular com o veículo é necessário que ele esteja legalizado e emplacado para rodar apenas em vias públicas, não podendo circular em rodovias. O uso de capacete é obrigatório