Impressora 3D permitirá que o Antônio Pedro “faça” órgãos

Um ambiente de fabricação digital vai permitir a impressão de órgãos 3D e outras inovações na Universidade Federal Fluminense (UFF). O projeto pioneiro fruto de uma parceria entre a UFF, a Prefeitura Municipal de Niterói e a Fundação Euclides da Cunha, se chama Fab Lab Health, Science & Education e vai permitir que o Antonio Pedro seja o primeiro hospital universitário do Brasil a receber esse tipo de estrutura.

De acordo com a universidade, o Fab Lab é um ambiente de fabricação digital que vai possibilitar a modelagem e impressão de protótipos de órgãos, possibilitando o entendimento da anatomia e da fisiologia do órgão, assim como também conteúdos de computação, física, química e matemática, necessários para a escolha das características dos materiais utilizados nessa fabricação. O espaço será composto por impressoras 3D, cortadoras a laser, equipamentos de montagem e computadores, através dos quais se idealizam e executam protótipos de produtos.

No caso desse Fab Lab em particular, que será implantado no Serviço de Radiologia do HUAP, o intuito é o de desenvolver um trabalho inovador na área da educação por meio de uma colaboração com professores da educação básica do município.