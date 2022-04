Imposto de Renda: Cuidado com empréstimo para antecipar restituição

Os brasileiros devem enviar as Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) até o dia 31 de maio e após essa data aguardar os lotes para recebimento da restituição. Mas algumas redes de bancos oferecem empréstimos para quem quer antecipar essa restituição. Instituições, como o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), mostram os cuidados que devem ser tomados para evitar problemas com dívidas.

Segundo o CFC, erros na declaração e eventuais atrasos na restituição podem fazer o tomador cair numa nova bola de neve e contrair mais uma dívida. O órgão recomenda contrair a antecipação do Imposto de Renda apenas pelo contribuinte quem tem dívidas com juros mais elevados, como o cheque especial e o cartão de crédito, sem jamais usar o crédito para antecipar o consumo.

Essa modalidade de antecipação só é aconselhada em uma situação: quando o contribuinte precisa usar o dinheiro da restituição para pagar uma dívida. Os especialistas recomendam antecipar a restituição apenas quando os juros da dívida forem maiores que os juros dos empréstimos oferecidos pelo banco.

O 1° lote da restituição será pago no dia 31 de maio, o 2º lote em 30 de junho, o 3º lote em 29 de julho e o 4º e 5º lotes em 31 de agosto e 30 de setembro respectivamente.